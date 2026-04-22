Hatay'da göçmen kaçakçılığına darbe: Organizatörler tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda kritik sonuçlar elde edildi. Antakya-İskenderun karayolunda durdurulan iki araçta yabancı uyruklu göçmenler tespit edilirken, kaçakçılık organizatörleri gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda araç sürücülerine kesilen 200 bin TL'lik ceza da dikkat çekti.

ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNDA 6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Hatay'da durdurulan 2 araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, tutuklanan 2 organizatöre 200 bin TL trafik cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 Nisan'da Antakya-İskenderun yolunda durdurulan 2 araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik ihlallerinden 200 bin TL idari ceza kesildi, araçları trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.