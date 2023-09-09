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Hatay'da görev yapacak öğretmenler için binlerce konteyner kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
Hatay'da görev yapacak öğretmenler için binlerce konteyner kuruldu
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Hatay'da hayatın yeniden normale dönmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hatay'da yapılan konteynerlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da görev yapacak öğretmenlerimiz için 6 bin 343 konteyner kurulumunu tamamladık; kıymetli öğretmenlerimizi konteyner kentlerimizde misafir etmeye başladık. Afetin izlerini silmek için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Hataylı hemşehrilerimizin yanındayız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle."

AFAD, paylaşımında konteynerlerin iç ve dış görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

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