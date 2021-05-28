İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2021 Cuma / 16 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5593
  • EURO
    10,4403
  • ALTIN
    521.209
  • BIST100
    1414.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
Güncel

Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 29 sürücüye 6 bin 491 lira ceza verildi.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 10:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:49
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı uygulamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle İskenderun, Payas, Erzin, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yapılan uygulamada, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 29 sürücüye 6 bin 491 lira ceza verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.