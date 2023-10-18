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  • Hatay'da ''huzur'' uygulaması: 68 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Hatay'da ''huzur'' uygulaması: 68 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Hatay'da ''huzur'' uygulaması: 68 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 68 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uygulamada ayrıca, aranma kaydı bulunan biri Suriyeli 25 kişi de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

  • Hatay
  • düzensiz göçmen
  • huzur uygulaması

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