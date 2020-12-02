Hatay'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

DHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:23

Payas'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Laçin ve Kaya aileleri arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan Erkan ve Ömer Kaya kardeşler, ihbarla gelen ambulansla, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yaralı Ömer Kaya’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri aldı.