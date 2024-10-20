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Hatay'da ilginç araç koruma yöntemi: Arabayı forkliftle konteynerin üzerine koydurdu

Antakya'da esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, arkadaşının kendisine emanet ettiği aracı, zarar görmemesi ve çalınmaması için forkliftle iş yerinin önündeki konteynerin üzerine koydurdu. 2 aydır konteynerin üzerinde duran araç, dikkat çekerken aynı zamanda adres tarifinde de kolaylık sağlıyor.

IHA20 Ekim 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Hatay'da ilginç araç koruma yöntemi: Arabayı forkliftle konteynerin üzerine koydurdu
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Antakya ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, nakliyecilik yaparak kazanç sağlıyor. Bir süre önce Özdemir'in arkadaşı kendisine motoru arızalı olan aracı emanet etti. İş yerinin önünde bir süre park halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu. Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Özdemir tarafından insanlardan korumak için konteynerin üzerine yerleştirilen otomobil, sahibi teslim alana kadar konteynerin üzerinde kalmaya devam edecek.

"ARABAYA KİMSE DOKUNMASIN VE ÇALMASIN DİYE YUKARIYA KONTEYNERE ÇIKARTTIM"

Arkadaşının emanet ettiği otomobili konteynerin üzerine koyarak koruyan Yılmaz Özdemir, "Arkamızdaki arabanın motoru arızalı olduğu için arkadaş emanet için bize bıraktı. Ben de bana emanet edilen araca ortalıkta kalmasın ve kimse dokunmasın diye yukarıya koydum. Arabanın içinde motor parçaları vardı. Aracın biraz motoru sıkıntılı olduğu için kimse dokunmasın ve çalmasın diye ben de yukarıya konteynere çıkarttım. Örneğin başka bir yerden dükkanımıza gelenleri diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.

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