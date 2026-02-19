Hatay'da insan kaçakçılığı operasyonu: Araçtan 10 göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu.

ARAÇTAN 10 DÜZENSİZ GÖÇEN ÇIKTI

Otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalandı ve insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Durdurulan otomobilin içerisine 10 göçmenin tıka basa doldurulmasıysa dikkat çekti.