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  • Hatay'da kan donduran cinayet! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülmüş halde bulundu
Güncel

Hatay'da kan donduran cinayet! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülmüş halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
Hatay'da kan donduran cinayet! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürülmüş halde bulundu
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Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu.

Jandarma olaya ilişkin T.K'yi gözaltına aldı.

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