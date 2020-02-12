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Hatay'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

AA12.02.2020  17:20 - Güncelleme: 12.02.2020  17:20

Altınözü Enek Mahallesi'nde Ahmet Ayoğlu kontrolündeki traktör, buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, traktör altında kalan 70 yaşındaki Ayoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş Mahallesi yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve traktörler yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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