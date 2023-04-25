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Hatay'da konteyner kent alanları için önemli karar

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturabilmek için Hatay Valiliği, ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındığını açıkladı.

AA25 Nisan 2023 Salı 00:06 - Güncelleme:
Hatay'da konteyner kent alanları için önemli karar
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Valiliğin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.

Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu"nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliğinin 19 Nisan 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

Kararda yer alan parsel listesine Valiliğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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