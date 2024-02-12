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Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın

Hatay'da depremzedelerin yaşadığı bir konteyner kentte yangın çıktı. Korkuya neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki konteyner kullanılmaz hale geldi.

DHA12 Şubat 2024 Pazartesi 05:57 - Güncelleme:
Hatay'da konteyner kentte korkutan yangın
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Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte çıktı.

Kiler olarak kullanılan konteynerden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verip, hortum ve bidonlarla yangına müdahale etmek istedi.

Hızla büyüyen yangın, depremzede bir ailenin kaldığı konteynere sıçradı.

Bölgede korku ve endişeye neden olan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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