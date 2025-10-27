İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0078
  • EURO
    48,9802
  • ALTIN
    5488.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da konteynerde çıkan yangında bir bebek öldü, annesi yaralandı
Güncel

Hatay'da konteynerde çıkan yangında bir bebek öldü, annesi yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 07:08 - Güncelleme:
Hatay'da konteynerde çıkan yangında bir bebek öldü, annesi yaralandı
ABONE OL

Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.