Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü

Kaza, İskenderun ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan Mehmet Örnek idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Örnek ile yolcu konumundaki Yunus Yıldırım ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Örnek ve Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.