İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü
Güncel

Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 07:22 - Güncelleme:
Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü
ABONE OL

Kaza, İskenderun ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan Mehmet Örnek idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Örnek ile yolcu konumundaki Yunus Yıldırım ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Örnek ve Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.