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Hatay'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yayladan dönenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:50 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:50
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;Kaza, gece saatlerinde Kocadüz Yaylası yakınlarında meydana geldi. Amanos Dağları'ndaki Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönenlerin içinde bulunduğu Ömer Tüzün yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. AFAD ekipleri aracın yuvarlandığı uçuruma halat yardımıyla indi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Tüzün ile yanındaki Feyza Tüzün ve Feride Edik'in öldüğü belirlendi. Araçta sıkışan Fatma Edik (8), Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5) ve Sare Tüzün ise AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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