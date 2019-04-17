Hatay’da korkutan hortum saniye saniye görüntülendi!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.
- İHA
Sabah saatlerinde aniden bastıran yağmurun hava sıcaklığını düşürmesiyle çıkan rüzgar kısa süre sonra hortuma dönüştü. Çevlik Limanı bölgesinde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Amatör kamera tarafından görüntülenen hortum kısa süre sonra etkisini kaybetti
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