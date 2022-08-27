Hatay'da korkutan otobüs kazası: 3 ağır 40 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 40 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3'Ü AĞIR 40 YARALI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyol gişelerindeki bariyerlere çarpan otobüsün lastiğinin patlaması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası yapılan araştırmada yaralı sayısı 40 olarak güncellendi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otobüs şoförü Salih K.'nın da hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.