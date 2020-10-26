İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,09
  • EURO
    9,5557
  • ALTIN
    494.804
  • BIST100
    1144.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da korkutan patlama! İki terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Hatay'da korkutan patlama! İki terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 21:25 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:20
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

BAKAN SOYLU: İKİSİ DE ELDE, HİKAYESİNİ ANLATACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.