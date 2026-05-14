Hatay'da korkutan yangın: Konteynerde başladı, araçları küle çevirdi

Yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede yaşandı.

İşçilerin bulunduğu konteyner yatakhane gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Kısa sürede yükselen alevler, yatakhanenin önünde bulunan park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında alevler, yatakhane önünde park halinde bulunan araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Yangında alevlere teslim olan araçlar, tanınmaz hale gelerek adeta demir yığınını andırdı.

Yangında araçlar kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Bünyamin Kızıldağ, "Gece saat 04.00 sıralarında sese uyandık. Baktık her yer yanıyor. Yangında araçlarımız yandı ve hiçbiri kullanılamaz halde. Allah'tan şükür can kaybımız yok, tek tesellimiz o" dedi.