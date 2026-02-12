İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6507
  • EURO
    51,9959
  • ALTIN
    7116.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da kuduz alarmı: 4 mahalle karantinaya alındı
Güncel

Hatay'da kuduz alarmı: 4 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Hatay'da kuduz alarmı: 4 mahalle karantinaya alındı
ABONE OL

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 Şubat'ta sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

Karantina uygulanan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "kuduz bölgesidir" yazılı tabelalar asıldı.

Uygulama kapsamında bölgeye hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

  • kuduz karantina
  • Samandağ mahalleler
  • kuduz salgını
  • hatay

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.