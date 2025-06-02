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Hatay'da kuduz karantinası! Başıboş sokak köpekleri toplatılıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuduz nedeniyle karantinaya alınan 4 mahalledeki sahipsiz köpeklerin barınağa götürülmesi için çalışma başlatıldı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
Hatay'da kuduz karantinası! Başıboş sokak köpekleri toplatılıyor
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Hatay Valiliği, 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından karantina uygulanan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

KUDUZ RİSKLİ BÖLGE

Aralarında veteriner hekimin de olduğu 4 kişilik ekip, girişine "kuduz risk bölgesi" yazılı levhalar asılan mahallelerdeki köpekleri toplamaya başladı.

KÖPEKLER AŞILANIP, KISIRLAŞTIRILACAK

Ekipler tarafından belediyenin barınağına götürülen köpekler, aşılanıp kısırlaştırılacak.

Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatmıştı.

  • kuduz karantina köpekleri
  • Samandağ barınağı
  • Hatay sahipsiz köpekler

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