Hatay'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybı yaşanmadan atlatıldı. E5 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç takla attı. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
LASTİK PATLADI, OTOMOBİL TAKLA ATTI
Kaza, Payas ilçesi E5 Karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 31 ACP 331 plakalı otomobilin lastiğinin patlamasıyla takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.