  • Hatay'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Güncel

Hatay'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde E5 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin lastiği patladı. Takla atan araçtan 1'i ağır 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 01:14 - Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybı yaşanmadan atlatıldı. E5 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç takla attı. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

LASTİK PATLADI, OTOMOBİL TAKLA ATTI

Hatay'ın Payas ilçesinde lastiği patlayan otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi E5 Karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 31 ACP 331 plakalı otomobilin lastiğinin patlamasıyla takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Payas kaza
  • lastik patlaması
  • Hatay trafik kazası
  • E5 Karayolu
  • takla kazası

