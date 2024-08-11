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Hatay'da lastik deposunda yangın

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan kontrol altına alındı.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 07:32 - Güncelleme:
Hatay'da lastik deposunda yangın
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Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı, 1 arazöz, 2 su tankeri ve 2 kepçe ile alevlere müdahale edildi.

Yangın yerine yakın bazı konteynerler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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