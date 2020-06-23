Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunlu olan illerin listesi

23 Haziran 2020 Salı 10:45 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 10:45

Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu olan iller belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın maske zorunluluğu ile ilgili valiliklere gönderdiği genelge yürürlüğe girdi. Hatay'da yaşayan vatandaşlar Maske takma zorunlu olan illerin listesini araştırıyor. Maske takma zorunlu olan illerin listesi hususunda geçtiğimiz hafta bazı illerde sürece başlayan ve çoğunlukla maske takmayan vatandaşları uyarı yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı, bu hafta Türkiye geneli maske takmak zorunlu olan illerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak. Buna göre; Hatay'da maske takmak zorunlu mu? İşte, Hatay maske zorunluluğu son dakika haberi ve maske takma zorunlu olan illerin listesi hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detayları...

Maske takma zorunlu olan illerin listesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, Hatay maske zorunluluğu son dakika haberi..

HATAY'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Hatay'da maske zorunluluğu hakkında son dakika haberi... Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Hatay Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför, cami gibi insanların toplu halde bulunduğu alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Yani Hatay'da yalnızca toplu yerlerde ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Maske mecburiyeti olan iller 51'e çıktı. Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER LİSTESİ

Maske takma zorunlu olan illerin listesi; Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Ordu olarak belirlendi. Bu illerde maske takmak artık zorunlu.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”