3 Ocak 2026 Cumartesi
Hatay'da mide bulandıran görüntüler: Zabıta denetiminde ortaya çıktı

Hatay'da bir alışveriş merkezinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yemek katında faaliyet gösteren restoranlarda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin böcek yuvası tespit ettiği iş yerinde ‘siz kendiniz kabul eder misiniz' sorusuna ‘kesinlikle doğru' yanıtı veren personel pes dedirtti.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 10:00
Hatay'da mide bulandıran görüntüler: Zabıta denetiminde ortaya çıktı
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla bir alışveriş merkezinin yemek katında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Denetimler esnasında restoranlarda bulunan böcek yuvaları ve hijyen şartlarının unutulmasıysa mide bulandıran görüntüler ortaya çıkardı.

Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları hayrete düşürdü. Bir işletmede ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi.

