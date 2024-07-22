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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle helikopter ve arazözlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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