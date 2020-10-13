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Güncel

Hatay'da orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13 Ekim 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 16:07
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