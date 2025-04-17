İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 06:56 - Güncelleme:
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
ABONE OL

Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.