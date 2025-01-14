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Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobile çarparak yola savrulan ve arkadan gelen çekicinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA14 Ocak 2025 Salı 17:43 - Güncelleme:
Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
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Seymen Demirel'in (25) kullandığı 31 APL 568 plakası motosiklet, İskenderun-Antakya kara yolu Serinyol mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACR 681 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demirel, H.Y. yönetimindeki 55 JV 755 plakalı çekicinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirel'in cenazesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil ve çekici sürücüsü gözaltına alındı.

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