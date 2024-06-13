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Hatay'da reklamdan tasarruf, yardımda artış

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında reklam afişlerinde tasarrufa gitti. Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, reklamda tasarrufa yardımda atışa gittiklerini vurguladı.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Hatay'da reklamdan tasarruf, yardımda artış
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Depremin vurduğu Hatay'ın yeniden inşası ve ihyası için göreve gelmesiyle çalışmalara başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tasarruf tedbirlerinin deprem bölgesindeki önemi çerçevesinde HBB, reklam afişlerinde tasarrufa gitti. İsrafın önüne geçmek ve maddi kaynakları daha verimli kullanmak için yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olan Başkan Öntürk, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçelerdeki reklam panolarına asılması planlanan bayram kutlama mesajını her ilçede birer tane olacak şekilde belirlendi.

Reklam panolarına asılan kutlama mesajında "Bayram paylaşmaktır; bu pankartı her panoya asmak yerine, 15 ilçemizde birer tane olacak şekilde sınırlandırdık. Reklamda tasarrufa, ihtiyaç sahiplerine yardımda artışa gidiyoruz" ifadesi yer aldı.

Yetkililer tasarruf tedbirleri kapsamında alınan bu kararla reklam giderlerinde tasarrufa giderek ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımın arttırılacağını ve ayrıca diğer reklam harcamalarının da azaltılarak bunun yerine Büyükşehir'in şehrin yeniden imar ve ihyası için başlatılan projelerine ağırlık verileceğini vurguladı.

  • Hatay Belediyesi
  • tasarruf tedbirleri
  • reklam afişleri

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