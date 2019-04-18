Hatay'da sağanak sele neden oldu, 10 araç suya kapıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkılırken, park halindeki 10 araç da suya kapıldı.
- DHA
Hatay'da kent merkezinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak, sele neden oldu. Bazı iş yerleri ve bodrum katlardaki evleri su bastı. Suya kapılan 10 araç zarar gördü.
Sel nedeniyle Bağrıyanık Mahallesi Kapalıdere Sokak'ta bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla iki ağaç da sokaktaki bir evin odunluğunun üzerine devrildi. Ağaçlar, buradan geçen elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı, devrilme tehlikesi bulunan bir ağacı da sökerek kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. TEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla da mahalleye yeniden elektrik verildi.
ARACINI, ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLADI
Sağanak sırasında aracının sel sularına kapılmasını önlemek isteyen bir vatandaşın aldığı tedbir ise görenlerin yüzünü güldürdü. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, kamyonetini elektrik direğine bağladı.
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