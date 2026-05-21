  • Hatay'da sağanak sonrası facia: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Hatay'da sağanak sonrası facia: 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi.

21 Mayıs 2026 Perşembe 06:48
Hatay'da sağanak sonrası facia: 1 kişi hayatını kaybetti
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

