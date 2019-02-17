İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da sağanak yağış sebebiyle Amik Ovası'ndaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı.

Yağışlar nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle bölgedeki su seviyesinin de yükseldiği gözlendi.

Bu arada, bazı mahallelerde de çok sayıda yılan görülmeye başlandığı belirtildi.

Reyhanlı ilçesinde bağlı Karacanlık Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Döner, yaptığı açıklamada, yağışlardan ve barajlardaki su tahliyesinden dolayı evinin ve ahırının su altında kaldığını söyledi.

Döner, evine ulaşımını ancak traktör veya salla sağlayabildiğini belirterek, zararının çok fazla olduğunu kaydetti.

Son günlerde çevrede çok fazla sayıda yılan da gördüklerini ifade eden Döner, "Yılanlar suların yükselmesi ve baraj kapakların açılmasıyla birlikte geldi. Çocuklar yılanları gördüğünde bilmedikleri için balıkların geldiğini sanıyor. sonradan yılan olduğunu anlayınca korkuyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Karacanlık ise su baskını ve çevrede görülen yılanlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Ağaçta gören hayrete düştü

Ağaçta gören hayrete düştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA