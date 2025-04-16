Hatay'ın Arsuz Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.



Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan'da işten çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Atmış, sağ dizinden ve sol baldırından yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Atmış, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Tedavisinin ardından evine getirilen Zekiye Atmış, aradan 5 gün geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirtti.

Sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Atmış, "Canımı zor kurtardım. Pantolonumu paramparça yaptılar. Bağırmamla duyarlı insanlarımız koştu, beni hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür dikiş olmadı ama çok acı çektim. Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim." diye konuştu.

Atmış, sahipsiz köpekler nedeniyle dışarı çıkarken korktuğunu dile getirdi.

"KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYORUM"

Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Atmış, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımızdan buna bir çare bulmasını istiyorum. Yalnızca insanların güzel günlerinde yanlarında olmaması gerekiyor. İnsanların kötü günlerinde de yanlarında bulunması gerekiyor. Dün hastaneden çıktığımda kaldırımda köpek gördüğüm için beni korku sardı, hemen eczaneye koştum. Bu psikolojiyle ne zamana kadar böyle yaşayacağım. Tüm yetkililerden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum."

Öte yandan köpeklerin kadına saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.