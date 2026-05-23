  • Hatay'da sel felaketi: 20 yaşındaki genç aranıyor
Hatay'da sel felaketi: 20 yaşındaki genç aranıyor

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sırasında köprünün çökmesi sonucu araçla nehre düşerek akıntıya kapılan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşılırken, 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:18
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen ve nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını ikinci gününde Hoşgel'in cansız bedenine ulaşırken Paşa'dan haber alınamadı. Paşa'yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Aşırı yağışlar sonrası Antakya ile Samandağ'ı bağlayan köprünün Samandağ'a gidiş yönü yıkılmıştı ve trafiğe kapalıydı. Karayollarının çalışmalarının ardından köprü onarılıp trafiğe tekrardan açıldı.

"ARABA GEÇERKEN KÖPRÜDEN NEHRE DÜŞTÜ, BİRİRİNİN CANSIZ BEDENİNİ DÜN ÇIKARDILAR VE DİĞERİNİ DE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Köprüde kısa sürede önlem alınmasında daha büyük bir facianın önüne geçildiğini söyleyen Ali Randa, "Bu Karaçay köprüsü eskiden yıkılmıştı ve sonradan yapıldı ama selden dolayı bir daha yıkıldı. Bu köprüden mesaiden çıkan bir araba geçerken köprüden nehre düştü. Araçta iki kişiydiler, birinin cansız bedenini dün çıkardılar ve diğerini de arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve tüm ekipler burada. Öyle bir sel oldu ki inanılır gibi değildi. Her şeyi alıp götürdü,köprü yıkıldı ve trafik ekipleri hemen gelip önlem aldılar yoksa çok kişi düşerdi" ifadelerini kullandı.

  • köprü çökmesi
  • nehir akıntısı
  • arama çalışmaları

