İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7266
  • EURO
    48,6245
  • ALTIN
    5404.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hatay'da şiddetli rüzgar camları kırdı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Hatay'da şiddetli rüzgar camları kırdı
ABONE OL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı karavanlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanakla başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, karavanlar devrildi.

Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.