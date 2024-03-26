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Hatay'da şiddetli sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu

Hatay'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, konteyner kentlerde ise su baskınları yaşandı.

DHA26 Mart 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Hatay'da şiddetli sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu
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Merkez Defne ve Antakya ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve gece devam eden sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte yer alan kafenin çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatı, konteynerlere çarparak zarar verdi. Kentte bazı yapıların çatıları da fırtınada zarar gördü. Öte yandan depremzedelerin yaşadığı bazı konteyner kentlerde sağanak yağıştan dolayı su baskınları meydana geldi. Depremin yıkıma uğrattığı Antakya'daki Tarihi Uzun Çarşı'da da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu. Yetkililer, su baskınlarından zarara uğrayan yerlerde çalışma başlattı. Sağanak yağış ve fırtına, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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