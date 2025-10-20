İSTANBUL 20°C / 11°C
20 Ekim 2025 Pazartesi
  • Hatay'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Heyelan sonrası yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
Güncel

Hatay'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Heyelan sonrası yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Hatay'da şiddetli sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, artan debi nedeniyle oluşan sel Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda heyelana yol açtı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı. Yol ulaşıma kapanırken, ekipler mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 10:05
Hatay'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Heyelan sonrası yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

