1 Kasım 2025 Cumartesi
Hatay'da sokak ortasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var

Hatay'da sokak ortasında iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 20:41
Hatay'da sokak ortasında silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan 2 aile henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 grubun sokak ortasında silahla birbirine ateş ettiği görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

