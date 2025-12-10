Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada sokak savaş alanına dönerken, iki ev ateşe verildi.

Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde devam eden iki aile arasındaki kavgada bıçaklanan 43 yaşındaki İ.K. ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kısa sürede adeta meydan savaşına dönen kavga sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alınmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki ev taraflar tarafından ateşe verildi.

Yanan evler hasar gördü. Sopaların ve taşların havada uçuştuğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemini sürdürdüğü öğrenildi.