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Hatay'da stadyum çevresinde oluşturulan çadır kent havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da stadyum ve spor kompleksi çevresinde oluşturulan çadır kent ve yardım merkezi, havadan görüntülendi.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Hatay'da stadyum çevresinde oluşturulan çadır kent havadan görüntülendi
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Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İl merkezi ve ilçelerde yemek dağıtım alanı oluşturulurken, binlerce tırla gönderilen yardımlar bölgeye ulaşmaya devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Yeni Hatay Stadyumu'nda çadır kent kuruldu. Yardım merkezine dönüştürülen Hatay Spor Kompleksi ile hemen yanı başındaki çadır kent, dron ile görüntülendi. İl dışından gelen yardımların araçlara yüklenerek, belirlenen ihtiyaç noktalarına gönderildiği merkezde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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