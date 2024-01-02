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Hatay'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

AA2 Ocak 2024 Salı 18:23 - Güncelleme:
Hatay'da terör operasyonu: 8 gözaltı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.

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