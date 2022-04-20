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Güncel

Hatay'da üniversite öğrencileri arasında kavga

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:40
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Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M.A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.

Öte yandan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin apartmanın önünde tartışması ve ardından birbirlerine bıçakla saldırmaları yer alıyor.

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