Hatay'da üniversite öğrencileri arasında kavga

Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M.A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.

Öte yandan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin apartmanın önünde tartışması ve ardından birbirlerine bıçakla saldırmaları yer alıyor.