Hatay'da ürküten görüntü: Deniz 10 metre çekildi

Akdeniz'e kıyısı bulunan Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi sahilinde deniz çekilmesi yaşandı. Vatandaşların dikkatini çeken çekilme gözle görülür seviyede kendini hissettirdi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Özellikle bölgede yaşayan ve her gün deniz kenarına gelen vatandaşlar, durumun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını ifade ettiler.

Denizin çekildiğini görünce tedirgin olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Bekir Gassal, "Deniz çekilmesi karşısında şaşırdık, yani neden olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntı denizden mi, başka bir yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz, ister istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor. Halk arasında da böyle şeyler konuşuluyor. Her gün geldiğimiz yer burası, sabah erken saatte bu kadar aşırı çekilme görünce insan şaşırıyor" dedi.