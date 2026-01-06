İSTANBUL 18°C / 12°C
  Hatay'da ürküten görüntü: Deniz 10 metre çekildi
Güncel

Hatay'da ürküten görüntü: Deniz 10 metre çekildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde yaşanan 10 metrelik çekilme vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Etkisini gösteren deniz çekilmesi havadan görüntülendi.

6 Ocak 2026 Salı 09:25
Hatay'da ürküten görüntü: Deniz 10 metre çekildi
Akdeniz'e kıyısı bulunan Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi sahilinde deniz çekilmesi yaşandı. Vatandaşların dikkatini çeken çekilme gözle görülür seviyede kendini hissettirdi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Özellikle bölgede yaşayan ve her gün deniz kenarına gelen vatandaşlar, durumun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını ifade ettiler.

Denizin çekildiğini görünce tedirgin olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Bekir Gassal, "Deniz çekilmesi karşısında şaşırdık, yani neden olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntı denizden mi, başka bir yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz, ister istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor. Halk arasında da böyle şeyler konuşuluyor. Her gün geldiğimiz yer burası, sabah erken saatte bu kadar aşırı çekilme görünce insan şaşırıyor" dedi.

