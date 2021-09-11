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Güncel

Hatay'da uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Serkan Baş, hayatını kaybetti.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 18:13 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 18:13
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Kaza, Kırıkhan-Hassa yolunun Haydarlar kavşağında meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve izinde olduğu belirtilen uzman çavuş Serkan Baş (26) yönetimindeki 31 AAT 993 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet Yavşalak'ın kullandığı 31 ABF 821 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serkan Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Baş'ın cansız bedeni, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ahmet Yavşalak ise gözaltına alındı.

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