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Hatay'da yangın faciası: 2 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Hatay'da yangın faciası: 2 ölü
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Yangın, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde ikamet eden Z.H. adlı şahsın evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.'nin vefat ettiği tespit edildi. Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi. Cenazeler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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