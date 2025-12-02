Hatay'da yürek yakan kaza! Bir aile parçalandı

Hatay'da tır ile çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybederken, baba ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Antakya-İskenderun yolu Dericiler kavşağında yaşandı. Ahmet Elhuseyin idaresindeki 31 MD 1357 plakalı motosiklet, T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolculuk yapan 5 kişilik aile yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan baba ve 2 ile 4 yaşındaki 2 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.