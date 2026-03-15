Güncel

Hatay'da yürek yakan kaza! Hamile kadın 5 gün sonra öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan Kevser Yalçın ağır yaralandı. 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İHA15 Mart 2026 Pazar 10:14
Kaza, Yayladağı - Antakya yolu üzeri Havvacık kavşağında yaşandı. Akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

"KAZA YAPAN ÇİFT 5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ"

Acı kazada can veren Kevser Yalçın ve eşi Mehmet Yalçın'ın 5 ay önce evlendiğini ifade eden Yüksel Dönmez, Yalçın'ın hamile olduğunu annesinden duyduğunu belirterek "Kazada karşıdan gelen pikab, tekerleği patlayınca karşı refüje çıkıyor ve motosikletle çarpışıyor. Kaza yapan çift, 5 ay önce evlenmişti ve eşi Yenice Mahallesi'nden gelin gelmişti. Kocası ise Adana'da tedavi görüyor. Çiftler 5 aylık evliyken ölüm ayırdı. Şehirde çok motosiklet kazaları oluyor. Keşke kazalar olmasaydı. Kızın annesi, kızının hamile olduğunu söyledi ve onun için de ağlıyordu. Temiz bir aileydi, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

