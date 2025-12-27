İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da yürekleri ısıtan anlar: “Recep dede” diyerek ağladı
Güncel

Hatay'da yürekleri ısıtan anlar: “Recep dede” diyerek ağladı

Hatay'da düzenlenen afet konutu teslim töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen 8 yaşındaki Dilek Küçük'ün gözyaşları ve sevinci yürekleri ısıttı. Küçük kızın “Recep Dede” diye seslendiği anlar kameralara yansıdı.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 20:38 - Güncelleme:
Hatay'da yürekleri ısıtan anlar: “Recep dede” diyerek ağladı
ABONE OL

Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için ailesiyle bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Recep Dede' diyerek hitap eden çocuğun mutluluğuysa kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesinde 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutu kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için kent merkezi Köprübaşı mevkiinde ailesiyle bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük, 'Recep Dede' diyerek hitap ettiği Cumhurbaşkan'ı göremeyeceğini düşünerek gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracında içerisinde gören Dilek'in 'Recep Dede' diyerek bağırdığı anlarsa sevgisini gözler önüne serdi.

"DİLEK, CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYOR GÖZYAŞLARINDAN DA BELLİ OLDUĞU GİBİ"

Baba Ali Küçük, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Kızımızı 'Recep dedesi' için özel getirdik. Cumhurbaşkanımızı görmek için ağlıyor. İnşallah buradan geçtiği zaman şimdi görecek. Dilek, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor gözyaşlarından da belli olduğu gibi" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.