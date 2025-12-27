Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için ailesiyle bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Recep Dede' diyerek hitap eden çocuğun mutluluğuysa kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesinde 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutu kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için kent merkezi Köprübaşı mevkiinde ailesiyle bekleyen 8 yaşındaki Dilek Küçük, 'Recep Dede' diyerek hitap ettiği Cumhurbaşkan'ı göremeyeceğini düşünerek gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracında içerisinde gören Dilek'in 'Recep Dede' diyerek bağırdığı anlarsa sevgisini gözler önüne serdi.

"DİLEK, CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYOR GÖZYAŞLARINDAN DA BELLİ OLDUĞU GİBİ"

Baba Ali Küçük, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Kızımızı 'Recep dedesi' için özel getirdik. Cumhurbaşkanımızı görmek için ağlıyor. İnşallah buradan geçtiği zaman şimdi görecek. Dilek, Cumhurbaşkanımızı çok seviyor gözyaşlarından da belli olduğu gibi" dedi.