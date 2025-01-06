Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya ait köpek 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki şahsı ısırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri köpeği gözetim altına aldı.

Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalle karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkış yasaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.