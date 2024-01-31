İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3644
  • EURO
    32,885
  • ALTIN
    1986.33
  • BIST100
    8474.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'daki depremlerin ardından ağır hasar alan binanın yıkımına başlandı
Güncel

Hatay'daki depremlerin ardından ağır hasar alan binanın yıkımına başlandı

Hatay'da depremde kolonları parçalanan 5 katlı binanın yıkımına mahkeme sürecinin ardından başlandı.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Hatay'daki depremlerin ardından ağır hasar alan binanın yıkımına başlandı
ABONE OL

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılmaması için mahkemeye verilmişti. İskenderun kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve depremde kolonları tamamen parçalanarak ayakta güçlükle duran 5 katlı binanda 'hasarsız' olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Görünümüyle vatandaşları ürküten binanın yıkılmaması için mahkemeye verilmesi de duyanları hayrete düşürüyordu. Ayakta güçlükle duran 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı.

"DEPREMLER SONUCU BİR İNSANIN ÜSTÜNE DÜŞEBİLİRDİ"

Binanın yıkılmamasının istenmesinin tepkilere neden olduğu belirten bir esnaf , "Yıkımların genel olarak bittiğini görüyoruz ama bu tür riskli yapılar mahkeme kararıyla beklemekteydi. İnsanların tepkilerini çekiyordu. Herkes gelip burada fotoğraf çekiyordu. Çünkü çok riskliydi. Rabbim korusun artçı depremler sonucu bir insanın üstüne düşebilirdi. Bugün çok şükür yıkımına başlandı. Buranın yıkılması doğru bir karardı. Çünkü risk teşkil eden bir binaydı. Binanın yanından geçenler ve arabasını park edenler korkarak bırakıyorlar. Bu yüzden binanın yıkılması yerinde bir karar oldu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.